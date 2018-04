Was soll das sein

Jerusalem. Vor der Küste des Gazastreifens sind zehn Palästinenser wegen mutmaßlicher Anschlagspläne gegen Israel festgenommen worden. Wie der Inlandsgeheimdienst Schin Beth am Mittwoch mitteilte, wird ihnen vorgeworfen, Raketenangriffe auf israelische Marineschiffe geplant zu haben. Die Palästinenser wurden bereits am 12. März festgenommen, als sie sich auf einem Schiff außerhalb der Zone befanden, die von Israel zur Fischerei freigegeben ist. Ein 24-jähriger Fischer sei in »terroristische Aktivitäten« des Islamischen Dschihad verwickelt. Die Führung der radikalen Palästinenserorganisation habe ihn darauf angesetzt, Informationen zu sammeln. Die Verdächtigen hätten geplant, ein israelisches Schiff zu versenken und Marinesoldaten gefangenzunehmen, um sie gegen inhaftierte Palästinenser einzutauschen. AFP/nd