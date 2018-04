Was soll das sein

Bangui. Soldaten der UNO-Friedensmission in der Zentralafrikanischen Republik haben einen Angriff abgewehrt und dabei mindestens 22 Kämpfer einer örtlichen Miliz getötet. Auch ein Blauhelmsoldat kam um, elf wurden verletzt, teilte die UNO mit. Die Kämpfer einer christlichen Miliz hatten demnach am Dienstagmorgen einen Stützpunkt der Blauhelme im Zentrum des Landes angegriffen. Bei der Abwehr des Angriffs sei es zu einem mehrstündigen Schusswechsel gekommen. Nach dem Angriff fanden die Blauhelme bei einer Kirche in Tagbara zudem Leichen von 21 Zivilisten, darunter vier Frauen und vier Kinder. Sie wurden Zeugen zufolge mit Macheten getötet. dpa/nd