Was soll das sein

Wellington. Neuseelands Parlament hat eine Amnestie für alle wegen Homosexualität verurteilten Männer verabschiedet. Die am Dienstag einstimmig angenommene Vorlage erlaubt es den Betroffenen, ihre wegen einvernehmlicher gleichgeschlechtlicher Handlungen gefällten Urteile annullieren zu lassen. Gleichgeschlechtlicher Sex war in Neuseeland bis 1986 strafbar. Justizminister Andrew Little entschuldigte sich für die »Vorurteile, Stigmatisierungen und andere negative Auswirkungen«, welche die Betroffenen erlitten hätten. Das Gesetz betrifft etwa tausend Menschen, die wegen »Unzucht unter Männern« verurteilt wurden oder weil sie Orte für gleichgeschlechtlichen Verkehr bereitgestellt hatten. AFP/nd