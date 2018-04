Dresden. In Sachsen haben im vergangenen Jahr 773 Handwerker ihren Meisterabschluss gemacht. Trotz rückläufiger Zahlen bleibe der Meisterbrief eines der sichersten Wertpapiere für erfolgreiches Unternehmertum, teilte der Sächsische Handwerkstag am Mittwoch mit. Unter den Absolventen waren 104 Frauen - und damit weniger als 2015 (144 Frauen) und 2016 (108). In Sachsen besonders beliebte Berufe sind Kraftfahrzeugtechniker und Elektrotechniker, gefolgt von Friseur und Bäcker. Weniger Interesse am Meisterbrief gab es dagegen in Berufen wie Schilder- und Lichtreklamehersteller, Uhrmacher und Fleischer. dpa/nd