Mainz. Der rheinland-pfälzische Landesrechnungshof befürchtet, dass neue Datenschutzregeln seine Kontrollaufgaben beim Umgang mit Steuermitteln einschränken könnten. In einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) wandte sich Rechnungshofpräsident Jörg Berres gegen eine Bestimmung im Entwurf für ein neues Landesdatenschutzgesetz, wonach sich der Anwendungsbereich der EU-Datenschutzgrundverordnung auch auf die Finanzkontrolle erstrecken soll. Damit würde »deren Ausübung und Wirksamkeit in verfassungsrechtlich unzulässiger Weise beeinträchtigt«. Für eine lückenlose Finanzkontrolle müsse der Rechnungshof regelmäßig personenbezogene Daten erheben und verarbeiten, erklärte Berres und nannte als Beispiel die Prüfung von Personalausgaben oder Sozialleistungen. dpa/nd