In der Rigaer Straße in Friedrichshain ist erneut ein Polizeiauto angegriffen worden. Die drei Polizisten waren am Dienstagabend routinemäßig mit dem Streifenwagen unterwegs, als ein Gegenstand auf die Frontscheibe schlug, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer fuhr den Einsatzwagen aus der Gefahrenzone, alarmierte Kollegen suchten den Gegenstand, konnten aber zunächst nichts finden. Einem Polizeisprecher zufolge habe es sich wahrscheinlich um einen Stein gehandelt. Die Beamten wurden ärztlich untersucht. dpa/nd