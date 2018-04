Die Urlaubs- und Badewelt »Tropical Islands« in Brand (Dahme-Spreewald) könnte möglicherweise verkauft werden. Über Gespräche mit potenziellen Käufern berichtete zu Beginn dieser Woche das »Handelsblatt«. Eine Sprecherin des Resorts sagte: »Wir können den Bericht bestätigen.« Der laufende Betrieb werde zugleich weitergehen. Die Geschäftsführung, die malaysische Tanjong-Gruppe als Mehrheitsgesellschafter sowie der malaysische Geschäftsmann Colin Au, der ebenfalls Anteile hält, sprächen schon seit geraumer Zeit über mögliche Investitionspläne, um die Entwicklung des Resorts voranzutreiben. Es sei aber völlig offen, ob ein Verkauf oder ein Teilverkauf überhaupt zustande kommt. »Wir suchen nach finanzieller Unterstützung von anderen Partnern oder weiteren Partnern«, sagte die Sprecherin. Sie ergänzte: »Wir sind absolut auf Wachstum eingestellt.« Hintergrund der Gespräche mit potenziellen Investoren sei die Ankündigung zu Beginn des Jahres, weitere 300 Millionen Euro in den Ausbau des Resorts zu stecken, hieß es. Das Geld soll unter anderem für Unterkünfte verwendet werden. Die Mitarbeiterstruktur soll bestehen bleiben oder gar ausgebaut werden. Derzeit beschäftigt das Resort rund 600 Mitarbeiter. dpa/nd Foto: dpa/Patrick Pleul

Foto: Die Urlaubs- und Badewelt »Tropical Islands« in Brand (Dahme-Spreewald) könnte möglicherweise verkauft werden. Über Gespräche mit potenziellen Käufern berichtete zu Beginn dieser Woche das »Handelsblatt«. Eine Sprecherin des Resorts sagte: »Wir können den Bericht bestätigen.« Der laufende Betrieb werde zugleich weitergehen. Die Geschäftsführung, die malaysische Tanjong-Gruppe als Mehrheitsgesellschafter sowie der malaysische Geschäftsmann Colin Au, der ebenfalls Anteile hält, sprächen schon seit geraumer Zeit über mögliche Investitionspläne, um die Entwicklung des Resorts voranzutreiben. Es sei aber völlig offen, ob ein Verkauf oder ein Teilverkauf überhaupt zustande kommt. »Wir suchen nach finanzieller Unterstützung von anderen Partnern oder weiteren Partnern«, sagte die Sprecherin. Sie ergänzte: »Wir sind absolut auf Wachstum eingestellt.« Hintergrund der Gespräche mit potenziellen Investoren sei die Ankündigung zu Beginn des Jahres, weitere 300 Millionen Euro in den Ausbau des Resorts zu stecken, hieß es. Das Geld soll unter anderem für Unterkünfte verwendet werden. Die Mitarbeiterstruktur soll bestehen bleiben oder gar ausgebaut werden. Derzeit beschäftigt das Resort rund 600 Mitarbeiter. dpa/nd Foto: dpa/Patrick Pleul

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!