Es ist das Ende einer Ära in Brandenburg. Der langjährige Generalstaatsanwalt des Landes, Erardo Cristoforo Rautenberg, begab sich jetzt - aufgrund einer Krebserkrankung - vorzeitig in den Ruhestand. Der groß gewachsene Sozialdemokrat mit der unvermeidlichen Fliege am Hals und dem halblangen, inzwischen ergrauten Haar war gewissermaßen für Brandenburg ein Mann der ersten Stunde.

Nach der politischen Wende übernahm er die Schwerpunktstaatsanwaltschaft DDR-Unrecht und wurde im Jahre 1996 Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg.

Zuvor hatte der 1953 in Argentinien geborene Rautenberg, dessen Familie 1954 in die Bundesrepublik Deutschland übergesiedelt war, eine juristische Karriere im Westen der Republik gemacht, unter anderem war er Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Gleich solchen Persönlichkeiten des Landes wie Hans Otto Bräutigam, bis 1998 Justizminister, oder Hinrich Enderlein (FDP), Wissenschaftsministe...