Der FC Bayern München steht vor einer wichtigen Entscheidung. Was geschieht mit Arjen Robben und Franck Ribéry, deren Verträge bald enden? Die angehenden Auslaufmodelle (»Spiegel«) sind ein echtes Problem. Eigentlich Weltklassefußballer - aber: Beim 6:0 gegen Dortmund soll Robben »einer der Unauffälligeren« gewesen sein, und Ribéry sei insgesamt »durchschaubarer geworden«. Was also tun mit den beiden Stars, da sie als Unterwäschemodels nicht infrage kommen, für ZDF-Fußballexperten zu charismatisch sind und der VfB Stuttgart schon Gómez aufgenommen hat? Beim Export in die USA drohen Strafzölle, China produziert immer mehr eigene Spielerware. Da eine weitere Trainertranche für Griechenland erst von der Troika genehmigt werden muss, bleibt für die beiden 34-jährigen Methusalems eigentlich nur die Vertragsverlängerung. Es drohen eine Gewinnwarnung für den Rekordmeister und der Abstieg zum Gut Aiderbichl der Bundesliga. rst