Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kommt bei den Berlinern einer Umfrage zufolge besser an als zuletzt. Wie aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der »Berliner Zeitung« hervorgeht, konnte Müller im März im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte zulegen. Der Regierungschef, der zuletzt mit seiner Idee eines solidarischen Grundeinkommens in den Schlagzeilen war, liegt damit auf der Beliebtheitsskala hinter Kultursenator Klaus Lederer (LINKE) auf Platz zwei. Unbeliebtestes Senatsmitglied ist dem Ranking zufolge Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). dpa/nd

Das Palais am Festungsgraben könnte zum «Haus für die Vereinten Nationen» werden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!