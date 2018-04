So zeigte sich erst kürzlich im Fall des inhaftieren Journalisten Deniz Yücel: Weil ihm im Gefängnis zunächst Stift und Papier verwehrt wurden, nutzte der Journalist eine Ausgabe des »Kleinen Prinzen«. Für ihn bot das Werk genug Raum für eigene Notizen, die er versteckt aus dem Gefängnis schmuggeln und so über seine Haft berichten konnte. epd/nd

Am Ende weicht Pin allerdings deutlich vom Original ab. Der kleine Prinz fliegt in dieser Fassung zu seinem Heimatplaneten zurück. Die Möglichkeit, dass er jederzeit wieder auf die Erde zurückkehrt, bleibt gewahrt. Somit erklärt sich auch der Titel der neuen Erzählung »Kinder, wenn Euch der kleine Prinz begegnet«.

Erst mit mehr Lebenserfahrung könnten viele Leser das Plädoyer für Menschlichkeit und die Kritik am gesellschaftlichen Werteverfall erkennen. Exupérys deutscher Stammverlag hat sich gezielt für Isabel Pin entschieden, um diese philosophischen Ideen nun kindgerecht zu erzählen.

Zum Jubiläum wird der Klassiker in Deutschland mit einer eigenständigen Erzählung für Kinder geehrt, verfasst von der Autorin und Wahlberlinerin Isabel Pin.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Neu im Kino: »Don’t Die in Liverpool«

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!