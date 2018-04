Foto: Pexels

Die Mitarbeiter beim »neuen deutschland« würden früh aufstehen, zumindest früher als die der taz, hieß es letztens im Innovationsreport der Tageszeitung. In dem überlegten die taz-ler, wie ihre Zeitung in Zukunft aussehen soll. Genau wie die Kollegen fragen auch wir uns immer wieder, was wir besser machen können und was unsere Leser überhaupt wollen.

Dazu wollen wir wieder eine Leserumfrage durchführen – sagen Sie uns die Meinung, mit ihrer Teilnahme! Hier gehts los!