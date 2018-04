Minsk. Kiew hat sich zu einem Austausch von 23 inhaftierten Russen bereiterklärt. Sie könnten für in Russland einsitzende Ukrainer freigelassen werden, schrieb Parlamentsvizechefin Irina Geraschtschenko am Mittwoch auf Facebook nach Verhandlungen in Minsk. Gegenstand der Gespräche im Rahmen der trilateralen Kontaktgruppe aus Russland, der Ukraine und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa war auch die Waffenruhe im Donbass. dpa/nd