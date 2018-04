Hanoi. In Vietnam hat am Donnerstag ein Prozess gegen sechs Regierungskritiker begonnen. Den Männern wird vorgeworfen, einen Umsturz geplant zu haben. Bei einer Verurteilung droht im schlimmsten Fall die Todesstrafe. Die Urteile werden am Freitag erwartet. Mit besonderer Aufmerksamkeit wird der Fall des Anwalts Nguyen Van Dai verfolgt, der bereits 2015 verhaftet wurde. dpa/nd