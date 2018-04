Ahaus. Ein Busfahrer hat mit seinem Doppeldeckerbus in Ahaus im Münsterland eine Leitplanke aufgerissen und Verkehrszeichen und ein Brückengeländer beschädigt - und ist einfach weitergefahren. Auch der Bus wurde bei dem Unfall stark demoliert. Der 77 Jahre alte Fahrer kümmerte sich aber nicht darum und steuerte unbeirrt sein Fahrtziel, eine Festwiese, an, wie die Polizei mitteilte. Dort ließ er die Fahrgäste aussteigen. Ein Zeuge rief die Polizei. Auf seinen Unfall angesprochen, sagte der Fahrer, er sei einem Tier ausgewichen und habe den angerichteten Schaden unterschätzt. Der Mann musste den Führerschein abgeben. dpa/nd

