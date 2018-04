Nürnberg. Baby-Geschrei im Müllcontainer? Bahnmitarbeiter am Rangierbahnhof Nürnberg (Bayern) hörten verdächtige Laute in einem Behälter, in dem gepresster Abfall transportiert wird - und riefen die Polizei. Weil der Müll stark zusammengepresst war, war schweres Gerät von Technischem Hilfswerk und der Flughafenfeuerwehr nötig. Letztlich fanden die Einsatzkräfte bei dem stundenlangen Großeinsatz ein Kinderspielzeug, das die verdächtigen Laute von sich gab. dpa/nd