Bielefeld. Der kleine Ort Wissingen an der Bahnstrecke von Bielefeld ins niederländische Hengelo macht Schlagzeilen: Fahrgäste der Eurobahn dürfen dort nur mit einem Hocker den Zug verlassen oder einsteigen. Das Bahnunternehmen setzt auf der Strecke neue Züge des Typs »Flirt« ein, bei denen das Eisenbahn-Bundesamt eine Bahnsteighöhe von mindestens 38 Zentimetern verlangt - in Wissingen sind es nur 26. Daher setze man auf eine »mobile Bahnsteigerhöhung«, teilte Eurobahn mit. dpa/nd

