Erfurt. Zur ersten »Thüringer Mietparade« hat ein breites gesellschaftliches Bündnis für den Samstag nach Erfurt eingeladen. Unter dem Motto »Keine Profite mit unserer Miete!« wollen unter anderem Haus- und Wohnprojekte aus ganz Thüringen, gewerkschaftliche Organisationen, Kulturschaffende, Beratungsstellen und Studierendenorganisationen in der Landeshauptstadt demonstrieren, hieß es am Donnerstag in Erfurt. Eine bezahlbare Mietwohnung sei im Land inzwischen kaum noch zu bekommen, wird im Aufruf des Bündnisses »Erfurt für ALLE!« festgestellt. Während Investoren von einem Thüringer Immobilien-Boom schwärmten, bedeute dies in der Realität Mieterhöhungen. So sind nach den Angaben des Bündnisses die Mieten in der Landeshauptstadt von 2007 bis 2015 im Schnitt um 26 Prozent gestiegen. In der Studentenstadt Jena lägen die Kaltmieten nicht nur weit über dem Landesmittel, sondern sogar über dem Bundesdurchschnitt. dpa/nd