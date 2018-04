Guatemala-Stadt. Drei Tage nach dem Tod von Efraín Ríos Montt hat die Tochter des guatemaltekischen Ex-Diktators Ansprüche auf das Präsidentenamt angemeldet. Zury Ríos sagte in einem Werbevideo ihrer Partei Valor: »Lasst uns Guatemala zurückgewinnen. Ríos Montt war am Sonntag im Alter von 91 Jahren im Hausarrest gestorben. Wegen Gräueltaten während seiner Herrschaft von 1982-1983 war er zu 80 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht hob den Schuldspruch aufgrund von Verfahrensfehlern auf. dpa/nd

