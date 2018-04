Was soll das sein

Istanbul. Der türkische Geheimdienst hat seit dem gescheiterten Militärputsch vom Juli 2016 nach Angaben der Regierung 80 mutmaßliche Anhänger des Predigers Fethullah Gülen aus dem Ausland in die Türkei geholt. Die Verdächtigen seien vom Geheimdienst MIT aus 18 Ländern in die Türkei gebracht worden, sagte Regierungssprecher Bekir Bozdag am Donnerstag. Gülen wird von Ankara für den Putsch verantwortlich gemacht. Vor Tagen hatte der MIT sechs mutmaßliche Gülen-Anhänger aus Kosovo entführt. Kosovo-Premier Ramush Haradinaj entließ daraufhin Innenminister und Geheimdienstchef, da sie ihn nicht über diesen «inakzeptablen» Einsatz informiert hätten. AFP/nd