Gaza. An der Grenze des Gazastreifens zu Israel ist in der Nacht zum Donnerstag ein Palästinenser bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Die israelische Armee erklärte, eines ihrer Flugzeuge habe einen bewaffneten Palästinenser in der Nähe der Grenze ins Visier genommen. Die israelische Armee kündigte an, sie werde weiter gegen «Terroristen, die an Gewaltakten beteiligt seien» vorgehen. AFP/nd