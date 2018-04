Foto: dpa/AP/Darko Vojinovi

Viktor Mihály Orbán hat in Deutschland unter Wirtschaftspolitikern nur wenige Anhänger. Häufig wird Ungarns Ministerpräsident, der seit 2010 das Land regiert, mit Korruption und Vetternwirtschaft in Verbindung gebracht. So soll Orbán sein Heimatdorf Felcsút mit einer schicken Fußballschule und einem Stadion beglückt haben, von dessen Bau zudem noch der befreundete Chef eines der größten Aktiengesellschaften, Konzum Investment, profitiert habe. In dem »Korruptionswahrnehmungsindex« von Transparency International rutschte Ungarn während Orbáns Regierungszeit von Platz 50 nach unten, derzeit rangiert das Land auf Platz 66 von 180 Ländern.

Mittlerweile wächst Ungarns Wirtschaft wieder deutlich schneller als im EU-Durchschnitt (2,3 Prozent) - 2017 legte das Bruttoinlandsprodukt um 3,7 Prozent zu. Für dieses Jahr wird ein ähnlich hohes Wachstum erwartet. Wichtigster Handelspartner ist mit Abstand Deutschland.

Orbáns scheinbares Wirtsc...