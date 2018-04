Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Potsdam. Linkspartei-Landeschefin Diana Golze schließt eine Koalition mit der CDU nach der Landtagswahl 2019 nicht aus. »Ich begrüße, dass CDU-Landeschef Senftleben mit uns sprechen will - anders als die Bundes-CDU. Demokraten müssen miteinander reden«, sagte sie am Donnerstag in einem Interview der »Bild«-Zeitung. Zur Frage einer Koalition sagte sie: »Ich schließe nichts von vornherein aus. Aber bis zur Wahl kämpft jeder für sich.« Im Januar hatte CDU-Landeschef Ingo Senftleben erklärt, er wolle im Fall, dass seine Partei stärkste Kraft werde, auch AfD und LINKE zu Gesprächen laden. Der AfD werde er dabei aber klar machen, dass eine Partei, die das Land spalte, kein Partner sein könne. dpa/nd