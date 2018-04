Potsdam. Ein Regionalzug ist am Mittwochabend gegen einen bei einem Gewitter umgestürzten Baum geprallt. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte, war der Zug von Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) in Richtung Potsdam unterwegs. Der Unfall ereignete sich am Wissenschaftspark Potsdam-Golm. Verletzt wurde niemand. Die etwa 45 Reisenden konnten zum nächsten Bahnsteig laufen. »Der Triebwagen des Zuges wurde leicht beschädigt«, sagte ein Bahnsprecher. Etwa zur gleichen Zeit stürzte auch nahe Brandenburg/Havel ein Baum auf die Gleise. Die Züge wurden im Bahnhof gestoppt, es kam zu Verspätungen. Die Gleise seien noch in der Nacht geräumt worden. Auswirkungen auf den Berufsverkehr am Donnerstagmorgen gab es nicht, so die Bahn. dpa/nd