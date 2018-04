»Geld versprechen, aber die Auszahlung nicht regeln, ist ein typisches Beispiel für sächsische Ankündigungspolitik«, kritisierte Zschocke. »Ich habe mehrfach nachgefragt, warum die Mittel bei den Engagierten nicht ankommen. Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) reagierte ausweichend. Ein transparentes Antragsverfahren gibt es bis heute nicht. Viele Vereine, Initiativen und Engagierte erfahren gar nicht, wie sie an die Gelder kommen«, sagte Zschocke. Bisher seien nur drei Weiterbildungen für Pilzberater finanziert worden. Das dringend benötigte Geld blieb 2017 fast vollständig ungenutzt. dpa/nd

Dresden. Die Grünen werfen der schwarz-roten Koalition in Sachsen Versäumnisse im Umgang mit Ehrenamtlichen vor. CDU und SPD hätten in ihrem Koalitionsvertrag von 2014 zwar versprochen, die Weiterbildung von Ehrenamtlichen zu unterstützen, sagte Grünen-Fraktionschef Volkmar Zschocke. Wegen eines fehlenden Antragsverfahrens seien von den im laufenden Doppelhaushalt eingeplanten 500 000 Euro bis November 2017 aber nur exakt 8324,95 Euro ausgezahlt worden.

