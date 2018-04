Foto: Schwangau. Derzeit nicht am Platz: der bayerische Forggensee . Der See im Königswinkel des Allgäu - im Hintergrund ist das Hohe Schloss von Füssen zu sehen - ist der flächenmäßig größte Stausee Deutschlands und wird vom Lech gespeist. Während der Wintermonate lässt man zum Hochwasserschutz nahezu alles Wasser aus dem See ab. Im Verlauf des Frühjahrs wird dann das aus den Alpen abfließende Wasser aufgestaut, wodurch sichergestellt werden soll, dass die flussabwärts gelegenen Wasserkraftwerke auch über den Sommer stabil mit Wasser versorgt werden können. Auch wenn der Forggensee also kein natürlicher See ist, so liegt er doch in einem Becken, welches nach dem Ende der letzten Eiszeit auf natürliche Weise von einem noch weitaus größeren See gefüllt war. dpa/nd Foto: dpa/Stefan Puchner