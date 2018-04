Magdeburg. Das Programm von Radio SAW (Sachsen-Anhalt Welle) kommt jetzt aus einem modernisierten Funkhaus. Die digitale Sendetechnik sei komplett erneuert worden, sagte der Geschäftsführer und Programmdirektor der VMG Mediengruppe, Mario Liese, am Donnerstag in Magdeburg während der Eröffnung der modernisierten Redaktionsräume. Im Funkhaus entstehen auch die Programme von Rockland, 1 A Deutsche Hits und diverse Streams. Radio SAW war 1992 in Magdeburg mit »Walk of Life« von den Dire Straits an den Start gegangen und ist heute der reichweitenstärkste Sender im Land. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) betonte die Bedeutung der Privatsender neben den öffentlich-rechtlichen Angeboten. dpa/nd