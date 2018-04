Noch im Frühjahr wollen Mitarbeiter des landeseigenen Klinikkonzerns in den Ausstand gehen, um eine Tarifflucht durch Ausgliederung zu beenden

Zur Frage, wann genau der Ausstand bei der Vivantes-Servicetochter beginnen soll, erklärte Kunze: »Bald. 24 Stunden im Voraus geben wir den Streik bekannt.« Bei der 100-prozentigen Tochter von Vivantes sind etwa 700 Mitarbeiter beschäftigt, sie sterilisieren unter anderem die medizinischen Instrumente für den Krankenhauskonzern. Hauptkritik des Gewerkschafters sind die unterschiedlichen Löhne, die bei der Service-Tochter von Vivantes an die Beschäftigten gezahlt werden. mkr Seite 9

Berlin. Erneut könnte es in Berliner Krankenhäusern zu Streiks kommen. Denn die Beschäftigten der Vivantes Service GmbH planen nach Informationen des »neuen deutschlands« einen Arbeitskampf. »Wir wollen die Übernahme des Tarifvertrags, der im Mutterkonzern angewendet wird, sprich des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst. Wir wollen ein Ende der Tarifflucht durch Ausgliederung«, sagte Mario Kunze, ver.di-Mitglied der Tarifkommission der Vivantes Service GmbH, dem »nd«.

