Nach der Welle ist vor der Welle: Der Senat erwartet für die kommende Grippesaison keine Engpässe bei der Versorgung mit Impfstoffen. Es könne »davon ausgegangen werden, dass auch für die kommende Saison 2018/2019 ausreichend Grippeimpfstoffe zur Verfügung stehen werden«, antwortete die Senatsverwaltung für Gesundheit auf eine Parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Gottfried Ludewig. Eine Debatte über die Versorgungssicherheit war entflammt, weil viele Patienten künftig einen anderen Impfstoff bekommen sollen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut hatte Ende 2017 ihre bisherige Empfehlung präzisiert und spricht sich nun für einen Impfstoff aus, der vor vier Virusvarianten schützen soll. dpa/nd

