Nach dem Facebook-Skandal über die unerlaubte Nutzung von Kundendaten durch die Analyse-Firma »Cambridge Analytica« gaben 59 Prozent der Internetnutzer an – unabhängig von den aktuellen Berichten – das soziale Netzwerk nicht zu nutzen. 27 Prozent sagten, sie nutzten Facebook unverändert weiter. Zwölf Prozent nutzten demnach Facebook wegen der Berichte weniger als früher. Zwei Prozent gaben an, Facebook aufgrund der Berichte nicht mehr zu nutzen. dpa/nd

Köln. 61 Prozent der Internetnutzer in Deutschland haben große oder sehr große Sorge vor einem Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-»DeutschlandTrend« hervor.

