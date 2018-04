Marcel Ramin, Daniela Telleis und Alexander »Ali« Rönisch (v.l.n.r.) sind in den letzten Jahren zu wichtigen Beratern für die Bewohner des Blocks geworden. Foto: nd/Ulli Winkler

Als der kleine Elisei mit Schussverletzungen im Bauch ins Krankenhaus gefahren wird, ist sein Onkel Michael* gerade in der Stadt unterwegs. Aufgeregt erzählt man ihm am Telefon, was passiert ist. Ein Mann aus dem Haus, in dem auch Michael mit seiner Frau und den vier Kindern lebt, hat den damals Neunjährigen mit dem Geschoss eines Luftdruckgewehrs getroffen. Elisei wird notoperiert und überlebt. Der Mann, der auf die spielenden Kinder unten auf der Straße schoss, wird verhaftet, gesteht später, dass er über drei Promille intus hatte. Ein Motiv habe er nicht gehabt, er war einfach nur besoffen, sagt er aus. Für vier Jahre geht er ins Gefängnis.

Fast alle Berliner Tageszeitungen, auch das »nd«, berichteten über den Vorfall aus dem März 2015. Zuvor hatte es im Haus schon Stress gegeben. Der Täter, Dariusz B., kam früher als sonst von der Arbeit zurück, lud Kumpels ein, sie hörten laut Musik, die Nachbarn, Leute, die Michael kennt, we...