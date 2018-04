Wie immer wird am Ende des Wettbewerbs eine Jury die zehn schönsten Geschichten auswählen, und wie immer werden die Gäste der Abschlussveranstaltung darüber entscheiden, welche drei Autorinnen oder Autoren wir auf eine Kurzreise schicken dürfen. Wohin es diesmal geht, erfahren Sie auf dieser Seite. Wenn Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören wollen, sollten Sie möglichst bald Ihre Geschichte aufschreiben und uns schicken. Wir freuen uns darauf zu erfahren, welche Träume Sie leben. Heidi Diehl

»Lebe Deinen Traum!« heißt das Motto des diesjährigen Lesergeschichten-Wettbewerbs. Was unsere erste Einsenderin dazu zu sagen hat, können Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf dieser Seite erfahren. Eine wirklich anrührende Geschichte vom ganz normalen Glück, das sich nur leider nicht bei jedem niederlässt.

»Ein Traumthema in diesem Jahr! Sofort habe ich versucht, eine Geschichte zu schreiben.« Das teilte uns Sigrid Armbruster aus Plauen in einer Art »Beipackzettel« zu ihrem Beitrag mit, der bereits zwei Tage nach dem Start des 16. nd-Lesergeschichten-Wettbewerbs im Postkasten steckte. Keiner war schneller! Und deswegen ist auch bereits ein Buch für die schnellste Teilnehmerin unterwegs ins Vogtland. Auch Heidi Huß aus Chemnitz und Willi Lauterbach aus Schwerin können sich über ein Buch freuen, ihre Geschichten waren Nummer zwei und drei.

