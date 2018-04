Die beiden Lösungen: I. Robby hat ein Drittel der Gesamtfahrzeit geschlafen. II. a): Scheibe 1 und 2 von vorn, b): Scheibe Scheibe 3 von vorn, Scheibe 1 von hinten, c): Scheibe 2 und 3 von hinten - macht anderthalb Minuten.

Zum Nachdenken über die Frage »Sinnvoll oder effektiv?« hatten wir am 24./25. März angeregt. Margot Schürmann aus Berlin prophezeite gleich anfangs »eine Flut richtiger Zuschriften«. Und sie hat recht behalten. »Schöne Aufgabe, um unsere Enkelchen zu testen«, berichtete Otto Philipp aus Rostock, »nach 1:30 alles fertig«, verkündete Burkhard Deckert aus Fredersdorf-Vogelsdorf, und er meinte dabei sicher Minuten. Ja, wenn es einfach wird, schießen die Zuschriften in die Höhe, 56 waren es. Nur Mut allen, die dabei waren, wenn es denn wieder schwerer wird!

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!