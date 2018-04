Foto: dpa/Carsten Rehder

Geht nicht gibt’s nicht. So verspricht es mitunter nassforsch die Werbung für Dienstleistungen aller Art, oder sie suggeriert es zumindest. Wer sich darauf einlässt, sollte sich später nicht aufregen. So lange es dafür etwas gibt, geht in der Werbung alles. Anderswo sind die Grenzen enger. Im Alltagsleben sowieso, auch in Technik und Wissenschaft. »Wünsch dir was!« wird dort zwar auch laut, aber irgendwo lauert dann häufig ein »Geht nicht!«.

Wobei, mal ganz allgemein betrachtet, gerade in Technik und Wissenschaft fast alles zu gehen scheint. Außer eben, die elementare Logik von Naturgesetzen und -konstanten außer Kraft zu setzen ...

Doch diesseits dieser Grenzen ist sicher noch so manches möglich. Im Großen wie im Kleinen. Ja, selbst bei dieser klitzekleinen Denkspielaufgabe, bei der - den Test habe ich jüngst gemacht - schnell abgewinkt wurde: »Geht nicht, da fehlt irgendetwas für den Lösungsansatz.«

1. Angabe: Ein Zug fuhr an mir in einer bestimmten Zeit (t1)vorbei.

2. Angabe: Derselbe Zug überquerte in einer anderen bestimmten Zeit (t2) eine Brücke unbekannter Länge (l).

Frage: Wie lässt sich mit diesen Angaben die Länge und die Geschwindigkeit des Zuges ermitteln, wenn man davon ausgeht, dass seine Geschwindigkeit konstant war?

Lösung per E-Mail an spielplatz@nd- online.de oder per Post (Kennwort »Denkspiel/Spielplatzseite«). Einsendeschluss ist Mittwoch, 11. April. Bitte Absenderadresse nicht vergessen, denn es werden Buchpreise ausgelost!