Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Die zunehmende Klimaerwärmung lässt einer Studie zufolge auch die Zahl der Pflanzenarten auf Europas Berggipfeln steigen. Pflanzen erobern die Gipfel immer schneller, berichtet ein Forscherteam um Manuel Steinbauer von der Universität Erlangen-Nürnberg und Sonja Wipf vom schweizerischen WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung im Fachjournal »Nature« (DOI: 10.1038/s41586-018-0005-6). »Immer mehr Arten ist es möglich, aus tieferen Lagen in höhere Regionen vorzudringen«, erläuterte Steinbauer. Laut Studie ist die Artenvielfalt auf europäischen Gipfeln inzwischen fünfmal so hoch wie in den vergangenen 50 Jahren. AFP/nd