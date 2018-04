Mitte August soll die »Parker Solar Probe« zur Sonne starten, um aus möglichst großer Nähe zu beobachten, wie die geladenen Teilchen im Sonnenwind beschleunigt werden und klären helfen, wieso die Sonnenkorona sich auf bis zu fünf Millionen Grad aufheizt, obwohl die sichtbare Sonnenoberfläche nur etwa 5500 °C heiß ist. Zur Zeit finden im Goddard Space Flight Center der US-Raumfahrtagentur NASA in Greenbelt (US-Bundesstaat Maryland) letzte Tests der Sonde statt. Erstmals wurde in diesem Falle eine NASA-Sonde nach einem noch lebenden Menschen benannt, dem Pionier der Sonnenforschung Eugene Parker. StS

