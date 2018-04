Was soll das sein

Der japanische Altmeister des Zeichentrickfilms Isao Takahata ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Tokio, wie japanische Medien am Freitag berichteten. Takata gründete zusammen mit dem Animationsfilmregisseur Hayao Miyazaki das Studio Ghibli und ist unter anderem für sein preisgekröntes Werk »Die letzten Glühwürmchen« international bekannt. Der anrührende Zeichentrickfilm thematisiert schonungslos die Schrecken des Zweiten Weltkrieges durch die Augen von Kindern.

In Deutschland ist Takahata auch als Schöpfer der beliebten Serie »Heidi« von 1974 bekannt, die auf den Romanen der Schweizer Schriftstellerin Johanna Spyri beruht.

Für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Preise, sein jüngster Film »Die Legende der Prinzessin Kaguya« wurde 2015 für den Oscar nominiert. Takahata war zuletzt gesundheitlich angeschlagen und berichteten Medien. dpa/nd