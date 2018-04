Singapur ist bekannt dafür, dass dort alles seine Ordnung hat. Das scheint sich optisch auch auf den Friedhöfen des Landes widerzuspiegeln. Zum Qingming-Fest, dem Totengedenktag, der ebenso in China und Malaysia begangen wird und dieses Jahr auf den 5. April fiel, ist jedoch geradezu Unglaubliches erlaubt: Die Menschen besuchen die Gräber ihrer verstorbenen Liebsten und verbrennen dort Gegenstände, um sie ihnen ins Jenseits zu schicken. Papiergeld, Modellhäuschen und -autos, Mobiltelefone, Kleidung werden geopfert und alles, was man im Jenseits sonst noch brauchen kann. Je großzügiger die Gaben, so der Gedanke, je gütiger sind die Verstorbenen beim Lenken der irdischen Geschicke. Ob die Frau im Bild ihren Sonnenschirm hergegeben hat, ist nicht bekannt. rst

Foto: AFP/Roslan Rahman