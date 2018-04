Yücel Özdemir über einen Doppelmord, der vor drei Jahren offiziell den Friedensprozess in der Türkei beendete und dessen Tatverdächtige nun freigesprochen wurden

Nach dem Frauentag war das kurdische Neujahrsfest die zweite Massenmobilisierung gegen das AKP-Regime innerhalb weniger Wochen, so Yücel Özdemir

Gelinen aşamada tek sesin çıktığı bir Türkiye için yapılan baskı ve cezalandırmalarda ilerleme sağlamış durumda. Var olan muhalif basını her açıdan teslim alma, özellikle 2019 seçimleri öncesinde asıl politika haline getirilmiş durumda. Buna rağmen Erdoğan’ın seçilmesi kesin değil. Kontrol edemediği basını satın alma, satın alamadığına el koyma şeklindeki planla muhaliflerin tek adam rejimine destek vereceğini sanıyorlar. Halbuki, her baskı ve el koyma haksızlığı, otoriterliği daha çarpıcı hale getiriyor ve bu tepkilerin büyümesine vesile oluyor.

Jérôme Lombard will mehr Vielfalt im Beirat für das geplante Institut

Hans-Gerd Öfinger über die Streiks in Frankreich

