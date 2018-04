Potsdam. Anlässlich des Weltgesundheitstags am Samstag hat sich Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (LINKE) für Gleichberechtigung bei der Gesundheitsversorgung ausgesprochen. »Jeder Mensch sollte ein uneingeschränktes Recht auf eine medizinische Versorgung haben, und notwendige Gesundheitsleistungen unabhängig von Ort, Zeit und Einkommen in Anspruch nehmen können«, teilte Golze am Freitag mit. In Brandenburg sei die medizinische Versorgung sowohl ambulant als auch stationär flächendeckend gewährleistet. Die Zahl der Ärzte steige. dpa/nd