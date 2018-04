Das Hansa-Theater bekommt Denkmalschutz. Damit reagiert das Denkmalschutzamt in Hamburg auf eine geplante Zwangsversteigerung des Gebäudekomplexes, in dem auch das Theater untergebracht ist. »Das Hansa-Theater steht für die goldenen Jahre des Varietés. Es ist das einzige authentisch erhaltene Varieté-Theater in Hamburg und eines der letzten in Deutschland«, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Freitag.

Das private Hansa-Theater im Stadtteil St. Georg wurde 1894 eröffnet und galt mehr als 100 Jahre als eines der bedeutenden Varieté-Theater Deutschlands. Zu den auftretenden Künstlern zählten Hans Albers, Josephine Baker und die Comedian Harmonists. dpa/nd