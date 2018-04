Dresden. Sachsens Grüne haben eine Flaute beim Bau von Windkraftanlagen im Land beklagt. 2017 seien nur 16 neue Anlagen errichtet worden - weniger als ein Prozent aller in Deutschland neu gebauten Anlagen, so Landtagsabgeordneter Gerd Lippold zum Abschluss einer »Wind Tour« seiner Partei. »Die Bilanz meiner Tour fällt leider verheerend aus.« Dass selbst Hamburg (20 Anlagen) und das Saarland (36) an Sachsen vorbeigezogen sind, mache die Misere überdeutlich. In Thüringen (45) und Rheinland-Pfalz (82), die etwa die gleiche Fläche wie Sachsen aufweisen, seien drei- bzw. fünfmal so viele Windkraftanlagen installiert worden. In Baden-Württemberg seien es 128 gewesen. Lippold forderte von Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), die »Blockade der Windenergie in Sachsen« zu beenden. dpa/nd