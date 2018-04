Paris. Zum Auftakt einer internationalen Hilfskonferenz für Libanon hat Frankreich 550 Millionen Euro für das Land zugesagt. Sie sollen in Form von zinsvergünstigten Krediten und Spenden fließen, kündigte Außenminister Jean-Yves Le Drian am Freitag in Paris an. Libanon leidet unter einer Wirtschaftskrise und hofft auf Zusagen in Milliardenhöhe. Nach Angaben des französischen Außenministers sollen 400 Millionen Euro in Form von Krediten fließen, weitere 150 Millionen werden als Hilfen zugesagt. Kürzlich hatte Paris Militärhilfe in Höhe von 14 Millionen Euro in Aussicht gestellt. An der Konferenz beteiligen sich rund 40 Länder, darunter Deutschland. Auch sind Vertreter des Internationalen Währungsfonds und anderer Finanzorganisationen geladen. AFP/nd