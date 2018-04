Mit einer bundespolitischen Initiative will Bildungssenatorin Scheeres (SPD) den Erziehermangel bekämpfen

Berlin. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer hält nichts von einer Kindergartenpflicht in Deutschland nach französischem Vorbild. Die Diskussion gehe am Thema vorbei, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Freidemokraten im Bundestag der dpa. »Statt einer Besuchspflicht brauchen wir eine Qualitätspflicht«, forderte sie. Geistig, sprachlich, körperlich und sozial müsse der Kindergarten auf die Grundschule vorbereiten. Und dafür brauche Deutschland bestens qualifizierte Erzieher mit ausreichend Zeit für die ihnen anvertrauten Kinder. Hintergrund ist die jüngste Entscheidung der französischen Regierung, dass ab dem kommenden Jahr die Schulpflicht bereits ab drei statt ab sechs Jahren gelten wird - gemeint ist der Besuch der dem deutschen Kindergarten vergleichbaren »École maternelle«. dpa/nd Kommentar Seite 2

