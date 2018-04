Zahlreiche Kamerateams am Sonntagmorgen in der Innenstadt von Münster Foto: dpa/Marcel Kusch

Berlin. Nach der Amokfahrt von Münster mit zwei Todesopfern und mehr als 20 Verletzten hat die Polizei ihre Tatortarbeit in der Nacht zum Sonntag fortgesetzt. Die Absperrungen in der Altstadt wurden teils aufgehoben, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der Tatort an der Kiepenkerl-Statue unweit des Doms blieb allerdings zunächst weiter gesperrt.

Einzelheiten zum Stand der Ermittlungen nannte die Polizei am Morgen weiter nicht. Auch zu Berichten über angebliche Kontakte des Täters in die rechtsextreme Szene wollte sich eine Polizeisprecherin vor Ort mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern. »Es wird in alle Richtungen ermittelt.«

Am Samstagnachmittag war ein 48-jähriger Deutscher mit einem VW-Bus in der Altstadt von Münster in eine Menschenmenge gerast. Anschließend erschoss er sich selbst. Bei der Attacke wurden nach Polizeiangaben zwei Passanten getötet und mehr als 20 Menschen verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. In der Uniklinik Münster hat es nach Angaben des Krankenhauses mehrere Notoperationen gegeben. Insgesamt würden vier Schwerstverletzte behandelt, sagte eine Sprecherin am Sonntagmorgen.

Am Sonntagmittag werden Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Münster erwartet. Sie wollen sich gemeinsam mit dem Landesinnenminister Herbert Reul und Münster Oberbürgermeister Markus Lewe (beide CDU) vor der Presse äußern.

Der Vorfall in Münster hatte in den sozialen Netzwerken große Beachtung gefunden – AfD-Politiker wie Beatrix von Storch und andere rechte NutzerInnen instrumentalisierten die hohe Aufmerksamkeit für die Verbreitung islamfeindlicher Äußerungen und ernteten dafür scharfe Kritik auch aus der Bundespolitik. So bezeichnete SPD-Vizechef Ralf Stegner von Storchs Einlassungen als »ekelhaft« und »widerlich«.

Die Vizechefin der AfD-Fraktion im Bundestag hatte unmittelbar nach den ersten Meldungen über die Amokfahrt den Satz »Wir schaffen das« von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Flüchtlingszuzug zitiert und damit nahegelegt, ein Flüchtling sei für die Tat verantwortlich.

»Das tragische Unglück von Münster ruft Leute auf den Plan, die das politisch instrumentalisieren und die Angehörigen der Opfer missbrauchen wollen - das ist schändlich«, twitterte Stegner. »Völlig unabhängig von Motiven oder Tätern« seien »Tragödien wie in Münster furchtbar«. »Versuche, das politisch auszuschlachten, sind widerlich«, erklärte der Sozialdemokrat.

Von Storch legte am Sonntagmorgen nach und nannte den Täter von Münster einen »Nachahmer« islamistischer Gewalttäter. »Ein Nachahmer islamischen Terrors schlägt zu –und die Verharmlosungs- und Islam-ist-Vielfaltsapologeten jubilieren.« Dieser Jubel sei »der Beweis, dass alle die geleugnete Gefahr genau sehen - der Islam wird wieder zuschlagen«. Die Frage sei »nicht ob, sondern wann«.

Katharina Nocun

Die Bürgerrechtlerin und Bloggerin Katharina Nocun reagierte darauf mit den Worten: »Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die #AfD in #Münster ihr schlechtestes Ergebnis. Prognose angesichts der widerlichen Instrumentalisierungs-Versuche: Das bleibt so.« Der Kabarettist Dieter Nuhr äußerte sich ebenfalls scharf gegen die AfD-Politikerin: »Es gibt Menschen, die sind nicht integrierbar - und Beatrix von Storch gehört mit Sicherheit dazu.«

Cottbus: Mann fuhr mit Geländewagen in Menschengruppe

Bereits am Freitagabend ist es in Cottbus zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Ein Mann fuhr mit einem Geländewagen in eine Gruppe von etwa zehn Menschen auf einem Fußweg. Ein 31-Jähriger wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, er war laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Ein 21-Jähriger, der am Bein verletzt wurde, verweigerte die Behandlung und wollte bei Bedarf selbst zum Arzt gehen.

Ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelte, konnte die Polizei am Samstag noch nicht sagen. Der Fahrer des Geländewagens entkam mit dem Fahrzeug. Am Samstagabend schließlich meldete sich ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger bei der Polizei. Der Mann soll zuvor am Freitagnachmittag mit einem Alkoholwert von 1,17 Promille an der Puschkinpromenade Polizisten beleidigt und rechtsgerichtete Parolen gerufen hatte.

Ermittlungen ergaben, dass es in der Umgebung vor dem Vorfall eine Prügelei gegeben haben soll. Ob zwischen den Ereignissen ein Zusammenhang besteht, wurde noch geprüft. Agenturen/nd