Protest in Siemensstadt: Eine Karikatur zeigt, wie Konzernchef Joe Kaeser an einer großen Presse steht und die Beschäftigten ausquetscht. Foto: dpa/Paul Zinken

Die Nachricht über den umfassenden Stellenabbau hat das Berliner Dynamowerk regelrecht erschüttert. Der 16. November war für die Beschäftigten ein Schwarzer Donnerstag. Morgens lief die Meldung schon in den Nachrichten, noch bevor die Siemens-Führung mit den Arbeitnehmervertretern im Wirtschaftsausschuss des Konzerns zusammenkam. Darüber war die IG Metall erbost.

Im Dynamowerk in Spandau soll die komplette Produktion von Elektromotoren und Generatoren wegfallen und auf Werke in Erfurt und Mühlheim an der Ruhr verlagert werden. Für die Beschäftigten ist von einem Moment auf den anderen das Arbeitsleben aus den Fugen geraden.»Keiner hat bei uns an diesem Tag gearbeitet«, erzählt der Fertigungsingenieur Michael Baasner. »Wir wollten alle wissen, wie es weitergeht.« Tags darauf hat die Werksleitung eine Betriebsversammlung einberufen. »Die haben wir dann aber abgebrochen und sind raus auf die Straße«, erinnert sich Baasner, der bereit...