Nürnberg. Etwa 1300 Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag in Nürnberg gegen das geplante Polizeiaufgabengesetz demonstriert. Zu der Veranstaltung aufgerufen hatte die Linkspartei. Sie kritisiert, dass die Befugnisse der Polizei durch das Gesetz viel zu stark ausgeweitet würden. Unter anderem dürften die Beamten dann ohne konkreten Verdacht gegen Bürger ermitteln, deren Post, Kommunikation und Daten überwachen, löschen oder verändern. »Bereits bei einem Anfangsverdacht sollen verdeckte Ermittler eingesetzt werden dürfen«, hieß es. »Um nennenswerten Widerstand zu vermeiden, möchte die CSU das Gesetz bis Mitte Mai durch den Landtag peitschen. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!