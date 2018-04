Oberhof. Bis zu 90 Zentimeter Schnee, vier Monate weiße Kammlagen und 115 Langlauftage auf präparierten Loipen: Die Gastgeber im Thüringer Wald sprechen von einer guten Wintersaison 2017/18. «Die Liftbetreiber mit beschneiten Pisten in Steinach, Schmiedefeld und Heubach hatten sogar eine sehr gute Saison», sagte Stefan Ebert vom Regionalverbund Thüringer Wald. Rekordverdächtig dürften die 145 Schneetage auf dem «Schneekopf» sein, der bereits seit Mitte November 2017 ein weißes Kleid trug. Auch zwischenzeitliches Tauwetter zu Weihnachten, Silvester sowie Ende Januar wurde überstanden. dpa/nd

