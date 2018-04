Bayerns Sozialdemokraten gehen ohne Koalitionsaussage in den Landtagswahlkampf - die Wohnungsfrage soll ihr Hauptthema werden

München. Die SPD-Fraktion im bayerischen Landtag hat das sogenannte Bahnsteighöhenkonzept 2017 der Deutschen Bahn (DB) wegen zu hoher Kosten kritisiert. Es «verursacht immense Kosten, konterkariert Investitionen aus der Vergangenheit und gefährdet das Ziel der Barrierefreiheit», erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Rinderspacher. Die Staatsregierung hatte auf seine Anfrage geantwortet, dass nur 21 Prozent der bayerischen Bahnhöfe einen Bahnsteig von 76 Zentimeter Höhe hätten. Die DB und das Bundesverkehrsministerium wollen mit dem Konzept die Barrierefreiheit an den Bahnhöfen verbessern. dpa/nd

