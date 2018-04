Schwerin. Für den umstrittenen Bau eines Schweinestalls für 25 000 Tiere in Suckwitz (Landkreis Rostock) ist die Frist für Einwendungen abgelaufen. Die Umweltorganisation BUND hat eine ganze Reihe von Einwänden gegen den «Megastall» am Rande der Nossentiner-Schwinzer Heide abgegeben, wie Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag sagte. Die hohe Konzentration von Tieren würde Gefahren für Gewässer, Grundwasser und die Luftqualität bedeuten. Cwielag hält die Gutachten für fehlerhaft. Gegen das seit 2013 strittige Vorhaben hätten auch die Förderstiftung des Naturparkes, Anwohner, der regionale Tourismusverein sowie der Naturschutzbund Einwendungen abgegeben. dpa/nd

